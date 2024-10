Cameroun : l’artiste Longue Longue publie une vidéo où « les militaires » le torturent

L’artiste engagé a publié le 22 octobre une vidéo de sa torture prise en 2019, par des hommes présentés par lui comme des éléments de la Sécurité militaire.

Les cris, demandes de pardon, et agitations de l’artiste sous l’effet des coups de machette à la plante des pieds font froid dans le dos. Dans la vidéo publiée par ses soins et qui fait le tour de la Toile, Longue Longue est entre les mains de ses bourreaux. D’abord assis par terre les jambes en bas d’une chaise, sont piétinées pour être immobilisées. Sous les ordres de leur chef hiérarchique, des hommes en civil administrent des coups de machette à la plante des pieds de l’artiste. Ils lui demandent de dénoncer la personne qui l’a envoyé « dans la dernière vidéo ». En réponse, l’artiste ne dit « personne ». Et le commandant ordonne de continuer à le fouetter. « Pardon mon frère », « pardon commandant », « j’ai le nerf sciatique », « pardon je m’excuse », peut-on entendre l’artiste gémir sous l’effet des coups et la scène se poursuit sans la chaise.

Dans la vidéo publiée la veille pour annoncer celle de ce jour, l’auteur « d’avant de condamner les autres il faut se regarder » a déclaré qu’il a été enlevé en 2019 par un groupe de militaires à l’hôtel Sawa à Douala. Il a été « emmené à la sécurité militaire ». « Ils m’ont torturé », « ils ont voulu me tuer ». Selon « le libérateur », « 10 militaires musclés m’ont torturé à la machette pendant que leur patron filmait ». Il aura fallu cinq ans pour que la vidéo parvienne à l’artiste qui n’a pas longtemps attendu pour la publier.

A la vue de la vidéo, plusieurs leaders d’opinion réagissent pour condamner la violence et demander justice pour la victime.

« Pour avoir déclaré que Maurice KAMTO était le vainqueur de l’élection présidentielle de 2018, l’artiste musicien LONGUE LONGUE a été torturé avec une rare violence par les éléments du SEMIL 2019 », déclare Joseph Emmanuel Ateba, chargé de la communication du Mouvement pour la renaissance du Cameroun.

« Je viens de découvrir ces images insoutenables. Elles sont la traduction de la cruauté d’une poignée de « commandants » de la République. Si « forts » devant les faibles… Justice ! Justice ! Justice ! pour l’artiste LONGUE LONGUE. Mon Dieu ! Qu’a-t-il fait pour souffrir de cette furie déshumanité ? Qui sont-ils pour infliger une telle barbarie aux autres ? Qui arrêtera la violence qu’ils enflamment ? », réagit Cabral Libii, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale.

« Seigneur, le noir est un loup pour son frère l’ennemi du noir, c’est lui-même. En regardant cette horrible vidéo j’ai une fois imaginé ce que Matinez Zogo à vécu seigneur. Stop à cette barbarie que certains hommes en tenues utilisent encore au Cameroun pour dominer les opprimés. Il est temps que cette barbarie prenne fin. Cette même barbarie qui a causé la mort de beaucoup de nos frères et sœurs. Tous, derrière Longue Longue. Personne ne mérite une telle humiliation (…), condamne l’artiste Lady Ponce.

« On ne peut pas tabasser quelqu’un autant simplement parce qu’il pense différemment ! Non! », insiste le journaliste Rodrigue Tongue.