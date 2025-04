Communication et médias : le Tchad et le Niger signent mémorandum d’entente

Le ministre de la Communication, Gassim Chérif Mahamat et son homologue nigérien, Sidi Mohamed Raliou ont signé, le10 avril 2025, un mémorandum d’entente pour développer une coopération bilatérale dans le domaine de la communication et des Médias.

Les grands axes de cette coopération entre les deux pays seront centrés sur la communication pour le développement, la migration de l’audiovisuel analogique à la télévision numérique terrestre (TNT), le programme de renforcement de capacités de l’audiovisuel, de presse écrite et électronique, le partenariat académique entre les écoles de formation aux métiers de la Communication et des médias et la régulation du secteur de la communication et des médias.

La signature de ce mémorandum d’entente intervient après une série d’activités que le ministre tchadien a effectuées durant son séjour au Niger, dont des séances de travail avec les responsables des médias publics nigériens et des visites dans les différents médias publics du pays.