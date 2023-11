Concours d’agrégation SJPEG du ACMES : trois tchadiens sous-admissibles

Retenus à l’issue de la première épreuve, les candidats tchadiens aspirant à accéder au grade de maitre de conférences agrégé, séjournent à Yaoundé du 13 au 17 novembre 2023 pour la suite des épreuves.

Initialement programmé à Niamey au Niger, les épreuves de la 21ème session du concours d’agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (SJPEG) du CAMES, se déroulent dans l’enceinte du campus de l’Institut des relations internationales de Yaoundé. Le secrétaire général du CAMES, Pr Souleymane Konaté, explique le mobile de cette délocalisation. « Ce n’est qu’à peine à deux mois du démarrage du concours que le CAMES a sollicité le Cameroun, suite à notre décision, pris après concertation avec les autorités de la République du Niger de délocaliser le concours en raison du contexte politique particulier dans ce pays membre. »

La 1ère épreuve portant sur l’évaluation des : « Titres des Travaux » s’est déroulée à distance du 18 au 28 octobre 2023. Le nombre de candidats sur la liste de départ était 208 venant de 19 pays. « 103 candidats issus de 12 pays ont été déclarés sous-admissibles, soit un taux global d’admissibilité de 49,52% » fait savoir Pr Ahmadou Aly Mbaye, président coordonnateur général des jurys. Les candidats de nationalité tchadienne sont, Ramarde Nedoumbaiel, de l’université et Koualadoum Jean-Claude, de l’université de Moundou et Allah-Adoumbeye Djimadoumgar de l’université de N’Djaména.

La répartition des sous-admissibles obéit à ce tableau : Bénin 10 ; Burkina 19 candidats ; Congo 2 ; Côte d’Ivoire 10 ; Gabon 1 ; Madagascar 1 ; Mali 6 ; Niger 2 ; Sénégal 13 ; Tchad 3 ; Togo 6 ; Cameroun 30. Ceux qui vont passer la deuxième épreuve qui est l’admissibilité, poursuivront avec la troisième, qui est celle de l’admission. Le CAMES a fait venir 36 éminents membres des jurys des pays d’Afrique et de France pour la cause. Les candidats tchadiens sont

Le professeur Ahmadou Aly Mbaye, rappelle que le concours d’agrégation SJPEG comporte 3 épreuves. La première : ‘’discussion sur les travaux’’. La présentation se fait par le candidat. La deuxième épreuve, ‘’ commentaire de texte ou de documents ‘’, pour les sections Histoire des institutions, Droits public, droit privé et Sciences politiques ; ‘’Leçon portant sur la théorie économique’’ pour la section Sciences économiques et ‘’leçons portant sur la théorie de l’entreprise’’, pour la section science de gestion. Et enfin la 3ème ‘’Leçon de 30 min avec préparation en loge de 8h.’’

La particularité de cette édition, est que pour la première fois, elle s’est déroulée en mode hybride.