Coopération : À Lomé, les jeunesses africaines dessinent une nouvelle voie pour les relations entre la France et l’Afrique

Plusieurs représentants des organisations de la société civile engagés dans la refonte des relations Afrique – France entament ce 11 novembre à Lomé une rencontre stratégique de cinq jours, en vue d’accélérer la mise le changement de paradigme dans les relations entre Paris et les Etats africains. LA rencontre est organisée par le Conseil de dialogue et de partenariat (CDP) Togo-France.

Parmi ces organisations de la Société civile présentes à Lomé, figurent les Conseils du Cameroun, du Togo et du Tchad ainsi que des plateformes, réseaux d’acteurs et organisations engagés dans l’agenda transformationnel des relations Afrique – France/Europe en Afrique et dans sa Diaspora.

Cette rencontre intervient 03 ans après le Sommet de Montpellier et deux ans avant de Sommet Afrique – France prevu en 2026 au Kenya. A l’aune de ce grand rendez-vous pour le monde francophone, des voix s’élèvent. « Trois ans après le Sommet de Montpellier et à deux ans du prochain Sommet Afrique-France au Kenya en 2026, notre ambition est de construire une dynamique panafricaine pour un partenariat plus justes et plus équilibré avec l’Europe », souligne Hemes NKWA, Présidente du Conseil pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France (CNSAF), basé au Cameroun. « Nous souhaitons passer d’une logique État à État à une approche continent à continent, plus en phase avec les aspirations de nos jeunesses, de nos sociétés civiles et de nos peuples. » ajoute-t-elle.

Les rencontres de Lomé verront aussi la création du Conseil International de Dialogue et de Partenariat (CIDP) Afrique-France/Europe, une instance panafricaine qui mettra en réseau tous les Conseils et autres Organisations de la société civile, engagées pour l’avènement d’une coopération plus équilibrée et plus équitable entre l’Afrique et l’Europe. « La création d’un Conseil International de Dialogue et de Partenariat (CIDP) Afrique-France/Europe marque une nouvelle étape dans notre engagement pour une coopération plus équitable. » indique Tsatsu Yao MAWUPENKOR, président du Conseil de dialogue et de partenariat (CDP) Togo-France.

A en croire des sources autorisées, à l’issue de ces cinq jours de travaux, les participants adopteront une déclaration commune qui définira les prochaines étapes de leur collaboration et les actions concrètes à mener pour faire avancer l’agenda transformationnel des relations Afrique-Europe.

À titre de rappel, le CNSAF et le CDP Togo-France sont des plateformes de la société civile basées respectivement au Cameroun et au Togo. Créées à la suite du Sommet Afrique-France de Montpellier, tenu en présence du Président Emmanuel Macron, ces deux structures sont des cadres d’échange et de plaidoyer réunissant des représentants de la société civile camerounaise et française. Leur mission est de contribuer à la refondation des relations entre l’Afrique et l’Europe, en s’appuyant sur les 13 recommandations formulées il y a trois ans lors du sommet de Montpellier.