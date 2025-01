Coopération : le chef de la diplomatie britannique séjourne au Tchad

Pour sa première visite de travail au Tchad, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement du Royaume Uni, David Lammy a été reçu par le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno.

Les deux hommes ont discuté du renforcement de la coopération et à l’inscription de la crise humanitaire dans l’agenda international. Outre les enjeux géopolitiques globaux et les dossiers régionaux intéressant leurs pays, l’audience a permis au Chef de l’Etat et au chef de la diplomatie britannique de magnifier un partenariat vieux de plus de 50 ans et des relations diplomatiques en constante évolution, rapporte la presse présidentielle.

La même source indique les deux personnalités ont ainsi revisité le partenariat entre leurs nations sur fond d’alignement sur les grands sujets internationaux dont la grave crise humanitaire au Tchad induite par la guerre en cours au Soudan, jetant des centaines de milliers de réfugiés au Tchad.

« Après avoir constaté l’ampleur cette crise et la prégnance de ses défis, en se portant sur terrain notamment à Adré et Abéché, le chef de la diplomatie britannique a reconnu et salué la générosité du Tchad et le fardeau que constitue l’accueil et la protection des réfugiés ainsi que la nécessité de répondre aux clameurs de cette crise humanitaire. »

Au-delà de l’urgence humanitaire, les discussions ont aussi mis en avant la nécessité d’une action concertée pour faire taire les armes au Soudan, en favorisant dans l’immédiat un cessez-le-feu rapide. Pour arriver à instaurer la paix dans ce pays, le ministre des Affaires étrangères du Royaume Uni, voit également des initiatives diplomatiques régionales.