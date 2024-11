Coopération : le ministre tchadien de l’Education se rend en Russie

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Mamadou Gana Boukar, a quitté N’Djaména ce vendredi 8 novembre 2024 en direction de Sotchi, en Russie.

Le patron de l’Education participera à la première conférence ministérielle du Forum Russie-Afrique, qui se déroulera les 9 et 10 novembre 2024. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les pays africains et la Russie dans divers domaines notamment l’éducation.

Cette conférence s’inscrit dans la continuité des décisions du deuxième Sommet Russie-Afrique et réunit les dirigeants des administrations de politique extérieure de la Fédération de Russie et des États africains, la direction de la Commission de l’Union africaine, ainsi que les organes exécutifs des unions d’intégration régionales.

Les représentants des ministères et administrations russes et africaines, des institutions financières, d’entreprises, de cercles sociaux et scientifiques et de médias . Près de 20 sessions de panels et des événements thématiques sur les sujets pertinents du programme russo-africain sont prévus.

Les participants aborderont un large éventail de sujets : coopération dans le domaine de la sécurité, lutte contre le terrorisme, suspension de la course à l’armement dans l’espace, partenariat commercial, économique et d’investissement, sécurité alimentaire et complexe agroalimentaire, exploration géologique, ainsi que le transfert de compétences et la digitalisation des gouvernements, l’enseignement, la préparation des personnels diplomatiques, la santé et le bien-être épidémiologique.