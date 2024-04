Coopération : le président de la transition au Mali reçoit une délégation tchadienne

Le jeudi 4 avril 2024, le colonel Assimi Goïta, président malien de la transition de la Transition, a accordé une audience à une délégation tchadienne.

La mission tchadienne est conduite par Mahamat Assouyouti Abakar, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale. L’objet principal de cette audience fut la transmission d’un message personnel de Mahamat Idriss Deby Itno, président de la transition de la République du Tchad, à son homologue malien. Ce message, exprime les vœux de fraternité, d’amitié et de coopération accrue entre les deux nations, en soulignant l’importance de la solidarité régionale pour le développement et la stabilité de la région.

Dans son intervention à la presse, le chef de délégation tchadienne, a rappelé les liens séculaires unissant le Mali et le Tchad, une amitié de longue date ancrée dans l’histoire. « Il a exhorté le Mali à soutenir sa candidature à la Direction générale de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique (ASECNA). »

D’après la présidence malienne, Assimi Goïta a réitéré l’engagement du Mali à soutenir le Tchad, soulignant la mutualité des défis et des opportunités de développement que les deux pays rencontrent dans leurs Transitions respectives.

« Cette audience a réaffirmé l’engagement indéfectible du Mali et du Tchad à travailler conjointement pour la paix, la sécurité et le développement économique dans la région du Sahel. Les deux pays, unis par une histoire commune et des défis similaires, continueront de renforcer leur partenariat stratégique pour le bien-être de leurs peuples. »