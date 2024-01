Corridors Tchad-Cameroun-RCA : les experts examinent les problèmes qui affectent le trafic

Dans l’optique de faciliter le transit sur le corridor Tchad-Cameroun-RCA, les acteurs des transports des trois pays prennent part à des travaux à Kribi.

La ville de Kribi au Cameroun abrite du 09 au 11 janvier 2024 la 4ème édition du forum Tripartite RCA-Tchad-Cameroun sur la facilitation du transit des marchandises par les ports camerounais. Les acteurs qui prennent part à ces travaux vont examiner les, axes de la coopération inter-Etat, sur le transport des marchandises des ports du Cameroun vers les autres pays.

Ils vont discuter de la dématérialisation des procédures, la réduction des coûts Douaniers, le délai des séjour des marchandises des pays de l’hinterland, l’arrimage aux normes internationales, la signature des conventions en matière de transport terrestre entre le Cameroun et la RCA, le Cameroun et le Tchad, la vulgarisation de documents de facilitation, les travaux d’aménagement et d’entretien des voies terrestres et ferroviaires le long des corridors, la réduction des postes de contrôles.

Toutes les recommandations évoquées ont été arrêtées à l’issue du forum de Bangui de décembre 2021. Ce 4ème forum permettra également d’examiner l’état de relations de coopération dans le domaine de transport de surface et de débattre des problèmes qui impactent la fluidité du trafic sur les corridors Douala-N’Djaména, Kribi-N’Djaména ainsi que le corridor Douala-Bangui et vice-versa.

« Ce Forum s’inscrit en droite ligne du renforcement de l’intégration régionale, sachant qu’un meilleur fonctionnement et une gouvernance optimale des corridors entre les trois pays faciliteraient l’opérationnalisation de la zone de libre-échange de l’union douanière de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). »

Pour le secrétaire général du ministère tchadien des Transports, le Port Autonome de Douala et celui de Kribi demeurent les principales portes d’entrée et de sortie de la République du Tchad en ce qui concerne les échanges avec le reste du monde. « Ces ports constituent selon lui, le point de débarquement et d’embarquement de plus de 90% des importations et exportations du Tchad par voie maritime. »

Mais, regrette-t-il, l’acheminement de trafic en import et export du Tchad via les ports camerounais fait face à de multiples contraintes à toutes les étapes du voyage, qui pèsent lourdement sur les coûts et les prix de transport et, par ricochet, sur le coût de vie. « Aujourd’hui, ce coût au Tchad est compté parmi les plus élevés au monde. »

Le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Massena Ngallé Bibéhè, promet de remédier les difficultés auxquelles font face le Tchad et la RCA dans leurs échanges commerciaux avec le reste du monde en utilisant les ports camerounais.