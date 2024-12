Diplomatie : l’ambassadeur du Tchad au Portugal présente ses lettres de créances

Ahmad Makaila a été reçu le 2 décembre 2024, par le président portugais, Marcelo Rebelo De Sousa, à qui il a présidé ses lettres de créances en qualité d’ambassadeur du Tchad.

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès du Portugal avec résidence à Paris en France a présenté ses Lettres de créance au Président portugais.

Depuis le 31 janvier 2023, Makaila Ahmad est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République Française et ambassadeur non-Résident auprès du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal, de Chypre et du Vatican. Il est également Représentant Permanent auprès de l’UNESCO et de l’OIF.

De juin 2018 à janvier 2023, M. Makaila a été ambassadeur auprès de la Suisse, et représentant permanent auprès de l’Office des Nations unies à Genève, de l’OMC et des autres Organisations Internationales basées en Suisse.