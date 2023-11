 Diplomatie : l’ambassadeur du Tchad auprès de la Confédération Suisse prend fonction

L’ambassadeur Baptiste Jean Pierre a présenté ses lettres de créance au Président de la Confédération Suisse Alain Berset, le 27 novembre 2023, au Palais Fédéral à Berne.

L’Ambassadeur du Tchad et le président de la Confédération Suisse ont abordé de questions axées principalement sur des projets d’intérêt commun dans les domaines de l’économie, de la santé, de l’éducation, de l’aide humanitaire, de la préservation de l’environnement, de la promotion de la paix et de la sécurité. Les deux parties se sont engagées à poursuivre et renforcer leurs relations bilatérales, en accélérant le processus d’un partenariat fructueux.

Le diplomate tchadien a également discuté avec les dirigeants de la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC) pour s’assurer des avancées de la coopération au développement mais aussi d’explorer de nouvelles pistes pour les investissements et accroitre les projets de développement au Tchad.

A noter que l’ambassadeur du Tchad en Suisse bénéficie d’une triple accréditation. Notamment, ambassadeur auprès de la Confédération Suisse; Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies (Agences spécialisées de l’ONU à Genève) et ambassadeur du Tchad auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).