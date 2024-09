Élections à l’ASECNA : le candidat du Tchad prend acte des résultats avec dignité et détermination

Candidat malheureux pour le poste de Directeur général de l’ASECNA du 27 septembre, Adoum Younousmi prend acte de sa défaite et entend tirer les conséquences.

Dans un communiqué, Adoum Younousmi, le candidat du Tchad, a salué la qualité de la campagne menée et a remercié les plus hautes autorités du pays pour leur soutien indéfectible. Il a exprimé sa gratitude envers le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi que la ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, qui a joué un rôle central dans la campagne.

« Nous remercions également le peuple tchadien pour sa solidarité et son unité autour de cette candidature », a-t-il déclaré. Malgré la déception, Younousmi a souligné l’importance d’apprendre de cette expérience et d’explorer d’autres opportunités pour le Tchad sur la scène internationale.

« Dans la vie, toutes les batailles ne sont pas vouées à être gagnées », a-t-il ajouté, appelant à une mobilisation continue pour promouvoir les intérêts du pays dans d’autres compétitions régionales et internationales.