Eliminatoires CHAN 2025 : le Tchad affrontera la RDC

Le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) a révélé que le Tchad affrontera la République Démocratique du Congo.

Les confrontations se dérouleront en deux matchs aller-retour, avec les rencontres programmées entre le 20 et le 22 décembre, et les retours entre le 22 et le 27 décembre. L’édition 2025 du CHAN, se tiendra du 1er au 28 février 2025 en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. 19 équipes sont attendues, y compris les pays hôtes. Lors de la dernière édition, le Sénégal avait triomphé de l’Algérie aux tirs au but après un match nul lors de la finale.

Une des nouveautés majeures de cette édition est l’assouplissement des règles d’éligibilité des joueurs. Désormais, tous les footballeurs évoluant dans un championnat africain peuvent être sélectionnés, permettant ainsi une plus grande diversité et opportunité pour les équipes nationales.

Les éliminatoires se dérouleront en deux phases : la première entre le 25 et le 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024, suivie d’un second tour qui inclura le Tchad et la RDC.