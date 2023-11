Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : le Tchad affronte Madagascar

Les Saos livrent leur deuxième match ce 20 novembre 2023, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L’équipe de football affronte la sélection de Madagascar au Maroc.

Après la défaite 3-1 le 17 novembre dernier, l’équipe sénior de football du Tchad sera de nouveau sur le rectangle vert ce jour. Cette fois, elle affronte Les Barea de Madagascar. Les deux équipes qui s’affrontent dans le cadre de cette deuxième journée au perdu leur premier match. Madagascar s’est incliné face au Ghana 1-0.

Le seul but du Tchad a été inscrit par le capitaine Marius Mouandilmadji. Pour la Fédération tchadienne de footall association (FTFA), les joueurs ont fait preuve d’un engagement remarquable et ont mis l’équipe malienne en difficulté, « une grande nation du football, jusqu’à la 77ème minute ». La fédération pense que l’équipe va rectifier les erreurs et de faire mieux ce jour 20 novembre 2023 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026 contre Madagascar.