Il semble que la visite effectuée le 23 janvier à Moscou par le président tchadien Mahamat Idriss Déby commence à porter ses fruits sur le terrain à travers la consolidation des relations entre les deux pays dans de nombreux domaines vitaux, notamment les domaines de la sécurité, de la santé, de l’éducation et autres.

Le 28 mai, le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces avaient mené une opération militaire conjointe avec l’armée tchadienne, qui a abouti à la libération de 21 soldats tchadiens retenus en otages par des groupes qu’il qualifiait d’extrémistes en République centrafricaine depuis 9 mois.

Le ministre tchadien de la Défense a remercié la Fédération de Russie, soulignant qu’elle a toujours été un partenaire fiable pour les pays africains, contrairement à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui ne veulent que piller et exploiter les richesses des pays africains pour servir leurs intérêts.

Dans le domaine de la santé, à l’invitation du Vice-Ministre russe de la Santé, l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Fédération de Russie et ses collaborateurs ont participé aujourd’hui le 30 mai à une réunion de travail au Ministère russe de la Santé. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la Russie visant à renforcer les relations russo-tchadiennes dans le domaine de la santé.

Parallèlement et dans le même jour, le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l’Étranger, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale, Abdraman Koulamallah, a rencontré l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, où ce dernier a exprimé ses félicitations au nouveau chef de la diplomatie tchadienne, et les deux parties ont souligné l’excellence des relations entre N’Djamena et Moscou et ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, une délégation russe de l’École supérieure d’économie s’est rendue début mai à l’Université de N’Djamena et a rencontré le président de l’Université de N’Djamena, Mahamat Saleh Haggar, où la délégation a proposé d’offrir des formations des cours de langue russe pour les jeunes au Tchad. À son tour, Haggar a exprimé la volonté de l’Université de N’Djamena de discuter lles différents moyens pour créer une faculté pour enseigner la langue russe et de mettre en œuvre des programmes de formation pour les jeunes en coopération avec la Russie.

De nombreux experts politiques estiment que les relations russo-tchadiennes se développent rapidement, surtout après que Déby a remporté les élections présidentielles tchadiennes et a pris le pouvoir dans le pays. Il convient de noter que le président russe Vladimir Poutine a été le premier à le féliciter pour sa victoire électorale , contrairement aux dirigeants des pays qui prétendent d’être amis du Tchad, comme la France et d’autres, les mêmes experts ajoutent que l’approche du nouveau gouvernement tchadien visant à établir des relations et un partenariat solides avec l’État russe est intervenue après une étude approfondie des résultats de son partenariat avec ses alliés occidentaux, menés par la France, car il est devenu clair que le gouvernement et le peuple tchadiens ne bénéficiaient en rien de la présence française dans le pays dans aucun domaine, notamment dans la lutte contre le terrorisme, contrairement à la Russie, qui a réussi dans de nombreux pays africains voisins du Tchad à les aider à éliminer les groupes terroristes et a donné à ces pays des plans d’avenir pour améliorer leur économie et développer leurs armées.