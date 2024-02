La BAD finance deux projets hydrauliques au Tchad

Deux accords de financement au bénéfice des secteurs de l’eau et de l’assainissement ont été signés le 5 février 2024, entre le Tchad et les responsables de la Banque africaine de développement.

Le Tchad à travers son ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé à N’Djaména, deux accords de financement. Il s’agit du projet de mise en valeur du grès de Nubie pour la résilience au changement climatique (NUREC), pour un montant de 4 461 267 858 FCFA et du programme d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en milieux semi urbain et rural (PAEPA-SU MR) phase 2, pour un montant de 22 660 236 001 FCFA.

Le premier vise à améliorer la résilience des populations locales face aux effets néfastes du changement climatique, précisément l’accès à l’eau potable. Grâce à ce financement, des infrastructures modernes d’approvisionnement en eau seront construites dans les provinces de L’Ennedi Est, Mandoul, Moyen-Chari, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Salamat et Sila.

Le second projet financé par la BAD et le FAD est le « Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement en milieux semi-urbains et ruraux » (PAEPA-SU MR), phase 2. Ce projet recevra un montant total estimé à 22 660 236 001 FCFA. Son objectif principal est également d’améliorer l’accès à l’eau potable dans les zones semi-urbaines et rurales du pays. Des infrastructures adaptées seront mises en place pour garantir un approvisionnement fiable et sûr en eau potable dans ces régions.