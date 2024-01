La Ceeac félicite le Tchad pour le bon déroulement du référendum

A travers un communiqué publié le 31 décembre dernier, la communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale a félicité toutes les institutions impliquées directement ou indirectement dans l’organisation du scrutin référendaire du 17 décembre 2023.

Dans son communiqué, la commission de la CEEAC a réitéré son engagement à accompagner le processus de transition jusqu’à son terme. La commission les autorités de Transition pour leur « détermination à respecter le calendrier de la période de Transition tel que décidé par les participants au dialogue national inclusif et souverain de 2022 ».

Elle félicite également le peuple tchadien dans son ensemble pour son esprit démocratique « reflété à travers la libre expression des opinions de différentes composantes sociopolitiques du pays sur le projet de constitution présenté au referendum », indique la commission.

Pour finir, la CEEAC exhorte les autorités et le peuple Tchadien à se tourner désormais et résolument vers la tâche ultime de processus de transition, à savoir l’organisation des élections libres, inclusives, transparentes et crédibles. Et encourage les autorités et toutes les parties prenantes tchadiennes à préserver et à renforcer l’esprit de consensus ayant prévalu dans le pays depuis le début du processus de transition en avril 2021.