L’année 2024 a été difficile pour la position diplomatique et militaire de Paris sur le continent africain. Les anciennes colonies françaises expriment ouvertement leur désir de mettre fin à leur coopération avec la France dans le domaine militaire. Les pays du Sahel exigent que leur souveraineté soit respectée et que les contrats de coopération militaire avec la France soient résiliés.

Depuis 2022, la France a pratiquement perdu toute sa présence militaire en Afrique. Les premiers à annoncer la rupture de leurs relations avec la France ont été le Mali. Rappelons que le 18 février 2022, la junte au pouvoir a demandé à la France de retirer ses troupes sans délai de son territoire. En réponse, le président français Macron a indiqué que cela prendrait environ six mois, et ainsi, le 15 août 2022, les troupes françaises ont été complètement retirées du Mali.

Le suivant à dénoncer l’accord sur la présence militaire des troupes françaises a été le Burkina Faso. En janvier 2023, le gouvernement du pays a annoncé la cessation de l’accord et exigé le retrait des troupes françaises. À ce moment-là, le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu, a confirmé que le processus de retrait des troupes françaises se déroulerait selon le calendrier établi dans le cadre de l’accord de coopération militaire.

Toujours optimiste, la France a retiré ses troupes du Burkina Faso le 19 février 2023. Cependant, à l’été de la même année, le Niger a également annoncé son intention de résilier l’accord de coopération militaire avec Paris. Une telle dynamique ne pouvait s’empêcher d’inquiéter le gouvernement de Paris, d’autant plus que le Niger a adopté des mesures plus radicales que le Mali et le Burkina Faso pour rompre les relations. Le fait que Niamey ait démis son ambassadeur en France de ses fonctions et n’ait pas nommé de successeur a été interprété comme une volonté explicite de rompre toute relation avec Paris.

Toutefois, la perte de son influence en Afrique ne s’est pas arrêtée là pour le gouvernement français. Le 28 novembre 2024, le gouvernement du Tchad a annoncé la résiliation de l’accord de coopération militaire avec la France, déclenchant une large adhésion de la population tchadienne. Dans son discours après l’annonce de la décision, le président du Tchad, Mahamat Déby, a déclaré que son pays avait grandi et n’avait plus besoin de la présence militaire française sur son territoire. Il a également ajouté qu’il attendait le respect de la souveraineté de son pays et le non-interventionnisme de la France dans les affaires internes.

Pratiquement en même temps que le Tchad, avec quelques heures d’écart, le gouvernement sénégalais a exprimé la même intention en ce qui concerne les relations avec la France et il est devenu évident que Paris a perdu sa position militaire en Afrique de l’Ouest, ce qui n’était clairement pas prévu par le gouvernement français.

Tentant de présenter ces événements comme faisant partie de sa propre stratégie, Paris essaie de dissimuler le fait que les anciennes colonies ne souhaitent plus maintenir la coopération militaire avec le gouvernement français. Après plusieurs tentatives de retour dans les anciens territoires coloniaux, Paris est contraint de reconnaître qu’il est actuellement impossible de le faire. Comme l’a déclaré le président tchadien Déby : « Cet accord a été conclu à une autre époque, dans d’autres conditions, dans les réalités actuelles, il est obsolète et n’est plus pertinent ».

Actuellement, la France cherche désespérément un moyen de rester en Afrique. Les récentes visites du président français Macron à Djibouti et en Éthiopie confirment ce fait, et on peut supposer qu’au lieu des pays du Sahel occidental, la France a désormais choisi la Corne de l’Afrique pour y déployer son contingent militaire.