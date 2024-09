Le directeur général de l’OMS séjourne au Tchad

En visite de travail au Tchad, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été accueilli le 14 septembre 2024, à l’aéroport International Hassan Djamouss, par le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères.

Le ministère de la Santé, piloté par Abdelmadjid Abderahim, fait savoir que le patron de l’OMS est au pays de Toumai dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et son organisation. Et d’appuyer les efforts du gouvernement dans l’éradication du ver de guinée et la question des inondations. L’afflux des réfugiés soudanais et son impact négatif sur le système de santé du Tchad est également au centre de visite officielle.

Dans la journée de dimanche 15 septembre, le patron de l’OMS a été reçu en audience par le premier ministre, Allah-Maye Halina. En présence du ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat les questions ont été évoquées de manière approfondie.