Le ministère des Affaires étrangères annonce le retour de 173 migrants tchadiens

L’annonce est contenue dans un communiqué de presse du communiqué de presse du 29 août 2024. Le document porte la signature de, Ibrahim Adam Mahamat, porte-parole dudit département.

D’après le ministère, c’est la résultante de la visite officielle de Mahamat Idriss Deby Itno, en Libye, et de la signature d’accords bilatéraux avec les autorités libyennes, des progrès significatifs ont été réalisés dans la protection de nos compatriotes.

« Sous la supervision du ministère des Affaires Étrangères, et avec l’appui précieux de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), plus de 473 migrants tchadiens ont été libérés et rapatriés en toute sécurité au Tchad. Ce jour, 173 autres migrants tchadiens sont en cours de rapatriement vers leur pays d’origine ». Ces opérations de rapatriement illustrent l’engagement du Gouvernement tchadien à garantir la protection de ses citoyens, où qu’ils se trouvent, et à veiller au respect de leurs droits humains fondamentaux, poursuit le communiqué.

Le ministère réitère son engagement indéfectible à œuvrer pour la protection des Tchadiens à l’étranger et à renforcer les liens de coopération avec les pays hôtes pour garantir le bien-être de nos concitoyens.