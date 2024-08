Le président tchadien reçoit un message du président américain Joe Biden

Le président de la République, chef de l’Etat Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce 06 août une audience à l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique au Tchad, Alexander Laskaris.

Le diplomate américain est porteur d’un message du Président Joe Biden qu’il est venu transmettre au Chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno. Il s’agit d’un message de félicitations à l’occasion du 64ème anniversaire de l’accession du Tchad à la souveraineté internationale. Anniversaire qui sera commémoré le 11 août prochain.

Alexander Laskaris et le Président de la République ont, au cours des échanges, passé en revue la riche et fructueuse coopération entre le Tchad et les Etats-Unis d’Amérique. Les enjeux économiques et sécuritaires de la sous-région ainsi que l’épineuse question de l’afflux massif des refugiés à l’est du Tchad et leur prise en charge n’ont pas été perdus au cours de l’entrevue.

L’audience s’est déroulée en présence de la ministre Déléguée auprès du ministre des Affaires Étrangères, Fatimé Aldjineh Garfa et des proches collaborateurs du chef de l’Etat.