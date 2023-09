Le Tchad adresse ses condoléances aux victimes de la tempête Daniel en Libye

Plus de 150 personnes ont péri dans les inondations causées par la tempête Daniel dans l’est de la Libye, le 11 septembre 2023. De nombreux pays dont le Tchad exprime sa solidarité.

Suite aux inondations causées par la tempête Daniel dans la région d’Al-Jabal al-akhdar à l’est de la Libye, le 11 septembre 2023, causant plusieurs morts et blessés ainsi que d’importants dégâts matériels, le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération Internationale, l’ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, adresse les condoléances du Tchad au gouvernement et au peuple libyen, plus particulièrement aux familles éplorées.

Il souhaite : « prompt rétablissement aux personnes blessées et la miséricorde d’Allah à ceux qui ont perdu la vie lors de cette catastrophe.»

Un deuil national de trois jours a été décrété en Libye. En plus des nombreux morts et blessés, quatre ponts principaux et deux immeubles se sont effondrés.