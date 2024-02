Le Tchad célèbre la Journée internationale de la langue maternelle

A l’instar des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), le Tchad célèbre ce 12 février, Journée internationale de la langue maternelle.

L’édition 2024 est placée sous le thème de « l’éducation multilingue : un pilier de l’apprentissage et l’apprentissage intergénérationnelle ». D’après le secrétaire d’Etat à l’Education Nationale et à la Promotion Civique, Mahamat Ibet Bekla, cette thématique met en exergue le rôle potentiel de la « langue maternelle pour faire progresser l’éducation multilingue » et soutenir le développement de l’enseignement et de l’apprentissage intergénérationnel de qualité pour tous.

Dans sa déclaration Mahamat Ibet Bekla ; rappelle que le Tchad s’est inscrit dans ce processus dynamique universel de valorisation des langues maternelles à travers le Programme National d’Alphabétisation (PNA) dont le medium d’apprentissage est basé sur les langues nationales depuis plus d’une décennie.

Aussi, fait-il savoir, les effectifs des apprenants pour la dernière campagne d’alphabétisation en langues nationales s’élèvent à 155 210 dont 104 816 femmes (soit 67, 53%) encadrés par 4132 animateurs des centres d’alphabétisation.

Il est important de préciser que, le Tchad compte plus de 130 langues sur son territoire.