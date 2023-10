Le Tchad entend introduire des vaccins nécessaires contre certains types de cancers

La secrétaire d’État à la santé publique et à la prévention Zenab Bechir Moussa a indiqué le 02 octobre 2023, que des programmes étudieront la possibilité d’introduire dans un bref délai ces vaccins.

La fonctionnaire du ministère de la Santé publique a fait cette déclaration à l’occasion du lancement des activités d’octobre Rose. D’après Zenab Bechir Moussa, « le nombre de décès annuels liés au cancer sera de 11,5 millions si des actions concrètes ne sont pas engagées contre cette maladie ». Le service de presse du ministère de la Santé qui relaie cette information, fait savoir que cette dans logique qu’elle annoncé, l’introduction des vaccins nécessaires contre certains types de cancers et les différents programmes concernés, étudieront la possibilité d’introduire dans un bref délai ces vaccins.« Le ministère de la santé publique et de la prévention mettra tout en œuvre pour traduire dans le fait la vision nationale et le plan national de lutte contre le cancer. »

Dans son allocution, le président de la ligue tchadienne de lutte contre le cancer, Dr Manikassé Palouma, énumère les différentes formes de cancer, les risques et aussi les obstacles notamment l’insuffisance de la sensibilisation, la rareté des ressources humaines et financières, du plateau technique adéquat et le dépistage tardif. Il a énuméré les activités prévues au cours de ce mois pour plus d’actions et invité la population au respect des consignes médicales pour être à l’abri de cette maladie.

La coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer, Dr Fatimé Ahmat Abderamane Haggar, exhorte les femmes à se faire dépister précocement pour se protéger contre ce fléau.