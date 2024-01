Le Tchad et le HCR discutent de l’assistance aux réfugiés et personnes déplacées

La ministre tchadienne en charge de l’Action Sociale, et la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ont évoqué la question le 22 janvier 2024 à N’Djamena.

Fatime Boukar Kossei, ministre tchadienne des Affaires étrangères a accordé une audience à Laura Lo Castro, Représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Les deux personnalités ont discuté des questions liées à la protection, à l’assistance des réfugiés et des personnes déplacées, à l’accélération des actions de développement ainsi que le renforcement du partenariat institutionnel.

Laura lo castro a fait la cartographie des sites abritant les réfugiés au Sud, à l’Est et au Centre du pays avant de manifester son engagement à : « soutenir le gouvernement et à travailler avec le ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires à travers le plan de riposte humanitaire. »