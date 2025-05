Le Tchad intègre pour la 1ère fois le Conseil d’Administration de l’AMSEP réunissant 86 pays

Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou a participé le 6 mai 2025 à l’Assemblée Générale de l’Association mondiale des Services Publics d’Emploi (AMSEP) à Abidjan.

Avec 45 voix sur 47, le Tchad fait son entrée pour la première fois dans le Conseil d’Administration de l’AMSEP, depuis la création de l’organisme en 1988. Cette présence du Tchad, aux côtés de trois autres pays africains, à savoir le Mali, la Côte d’Ivoire et le Zimbabwe, au sein du Conseil d’Administration de l’AMSEP, envoie un message fort. Elle reflète l’intérêt croissant, à l’échelle internationale, pour les initiatives réalisées par l’ONAPE en matière d’emploi et souligne la nécessité de renforcer la coopération entre les Services Publics d’Emploi (SPE).

Cet événement a rassemblé plus de 150 membres provenant de 86 pays, dans le but de promouvoir la coopération, le partage de savoir-faire et l’amélioration des politiques en matière d’emploi. Au cours de cette réunion, les membres ont abordé plusieurs points importants. Entre autres, le rapport d’activité 2022-2025 ; la présentation et l’approbation du budget pour l’année 2025 ; le mode de calcul des cotisations des membres ; l’élection des membres du Conseil d’Administration de l’AMSEP.