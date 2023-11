Le Tchad  organise un forum sur les maladies non transmissibles

Des experts nationaux et internationaux sont à N’Djaména pour participer au Forum National sur les maladies non transmissibles au Tchad : Focus Cancer, annonce le ministère tchadien de la Santé.

Pendant deux jours, ces hommes de science, vont échanger sur les possibilités et les meilleures stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles et particulièrement le cancer. Dans son allocution d’ouverture, le ministre de la Santé, Abdelmadjid Abderahim, a souligné que le : « Cancer constitue un réel problème de santé publique » au Tchad.

Il a ensuite listé les cancers les plus fréquents. Il s’agit respectivement du cancer de la prostate avec 32,4%, le cancer du foie 15,1%, celui du sein 12,0 %, le cancer du col de l’utérus 10,3 %, le lymphome non hodgkinien 6,5 % et le cancer de l’estomac 5,4 %. Pour le ministre en charge de la santé, ce forum vise à apporter des : « mesures et réformes appropriées, de définir les conditions optimales de mise en œuvre efficace et efficiente de politique nationale de lutte contre le cancer et les maladies non transmissibles.» C’est également le lieu de discuter des modèles de lutte contre le cancer au niveau régional et international afin d’améliorer la situation au Tchad. Le ministre de la Santé exhorte, les participants, à proposer de pistes idoines pouvant : « orienter l’action Gouvernementale dans la lutte coordonnée contre le cancer. »

Le professeur Abdoul Aziz Kassé, a tenu à préciser que le nombre des victimes des maladies non transmissibles par an s’élève à plus d’un milliard. 39 personnes développent le cancer en une minute et 19 autres meurent en un jour. Pour gagner la bataille, le changement des politiques et de comportements sont nécessaires a dit le professeur.