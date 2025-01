Le Tchad renforce son soutien aux réfugiés soudanais

Le Projet d’Urgence d’Appui au Relèvement et à la Stabilisation des Réfugiés Soudanais et Communautés Hôtes a été lancé ce lundi 20 janvier 2025 par, Fatima Haram Acyl, ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l’Économie et du Plan.

Ledit projet est lancé en faveur des réfugiés soudanais et communautés hôtes dans les provinces du Ouaddaï, du Sila et du Wadi Fira. Il est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à hauteur de 30,6 millions de dollars US. Le projet vise à répondre aux besoins des réfugiés soudanais et des communautés hôtes.

Les priorités du projet incluent entre autre, l’accès aux services sociaux de base ; la résilience socio-économique ; et le renforcement des capacités institutionnelles.

Avec plus de 721 000 réfugiés accueillis depuis 2023, ce projet marque une étape importante dans la mise en œuvre du Nexus qui allie l’humanitaire, le développement et la paix tout en mobilisant tous les acteurs pour un avenir meilleur.