Le Tchad représenté à la 9ème édition de la Semaine africaine de l’eau

Le ministère de l’Eau et de l’Energie a déployé une équipe au Caire pour participer aux travaux de la 9ème édition de la Semaine Africaine de l’Eau et de la 7ème Semaine égyptienne de l’Eau et de l’Assainissement, qui se déroulent du 12 au 17 octobre 2024.

Initié et organisé par l’Union Africaine l’évènement est placé sous le thème : « Placer l’eau et l’assainissement au cœur de la réalisation de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons. » L’objectif principal est d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Vision Africaine de l’Eau (VAE) 2025, dont l’échéance arrive bientôt à terme. Cette rencontre guidera la formulation de la Vision Africaine de l’Eau post-2025, en s’appuyant sur les réalisations, les leçons apprises et les questions émergentes de la poursuite de la VAE 2025.

Le ministre tchadien de l’Eau et de l’Énergie, Passale Kanabe Marcelin a été représenté à ces assises par son Secrétaire Général, Nour Saleh Haggar.