Le Tchad s’apprête à organiser le premier Forum international sur les infrastructures

En marge de la 8ème semaine du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), le Tchad a signé un protocole d’accord avec le NEPAD pour co-organiser le 1er forum international sur les infrastructures.

La ville d’Addis-Abeba en Ethiopie abrite du 25 au 30 novembre la 8ème semaine du Programme de Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA). Le Tchad y est représenté par Aziz Mahamat Saleh, ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier. Accompagné de, Issa Doubragne, directeur général du Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructures.

En marge de l’événement, le ministre Aziz Mahamat Saleh et le directeur des Infrastructures, de l’Énergie et de l’Intégration Régionale de l’AUDA-NEPAD, Amine Idriss Adoum, ont signé une lettre d’intention. « Cet accord marque l’engagement de l’AUDA-NEPAD à accompagner et co-organiser le Forum International sur les Infrastructures du Tchad, prévu à N’Djamena du 24 au 27 février 2024. »

Le ministre Aziz Mahamat Saleh a exprimé sa volonté de faire de ce forum une plateforme clé pour mobiliser des financements durables, renforcer les partenariats internationaux et accélérer les projets d’infrastructures au Tchad. Il invite tous les partenaires internationaux à participer activement au Forum de N’Djaména

Les discussions ont également porté sur la nécessité d’accélérer le financement des études de faisabilité pour des corridors stratégiques comme le corridor Tchad- Égypte, pour l’intégration du Tchad dans les réseaux de transport transafricains.