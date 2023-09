Le Tchad sollicite l’appui de ses partenaires pour le retour à l’ordre constitutionnel

L’appel à l’aide a été lancé à New York le 18 septembre 2023, par le ministre en charge des Affaires étrangères, Mahamat Annadif.

En marge de la 78ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, des autorités tchadiennes ont pris part au, Panel de haut niveau sur la réponse humanitaire et de développement intégré. Dans son allocution, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération Internationale a indiqué que, le Tchad traverse une période où il mérite d’être accompagné parce que les défis sont nombreux. Le chef de la diplomatie, invite les partenaires internationaux à : « appuyer le Tchad vers le processus de rétablissement de l’ordre constitutionnel. »

Tout en situant le contexte dans lequel la transition a été mise en place, les représentants du Tchad ont souligné les progrès réalisés depuis le début de cette transition, ainsi que les initiatives en cours. Les partenaires présents à la réunion et les pays amis ont tous salué ces efforts et exprimé leur soutien au gouvernement tchadien dans ses efforts visant à assurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Ils ont également salué la gestion de la transition par le Tchad et ont réaffirmé leur engagement à soutenir le pays dans cette période cruciale pour un retour à l’ordre constitutionnel au Tchad.

De nombreux partenaires ont assuré qu’ils étaient aux côtés du Tchad depuis le début de la transition et qu’ils continueraient à apporter leur soutien pour garantir sa réussite.