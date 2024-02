L’Union européenne octroie une aide humanitaire de plus de 29 milliards au Tchad

L’annonce a été faite par, Janez Lenarčič, Commissaire chargé de la Gestion des Crises de l’Union européenne, actuellement en visite au Tchad pour constater la situation humanitaire.

L’Union européenne annonce l’octroi, en 2024, d’une aide de 45 millions d’euros au Tchad, soit plus de 29 milliards de FCFA. Ce financement vise à répondre aux besoins humanitaires les plus pressants. Notamment ceux des réfugiés, des rapatriés et des populations hôtes touchés par le conflit Soudanais dans l’Est du pays, ceux des personnes déplacées internes touchées par le conflit du bassin du lac Tchad dans l’Ouest du pays.Ainsi que les besoins des membres les plus vulnérables de la population souffrant des crises alimentaires et nutritionnelles.

« Ce nouveau financement d’aide humanitaire de l’UE permettra de répondre aux besoins les plus urgents en matière de protection et d’aide humanitaire ». Notamment dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de la nutrition, de l’eau, assainissement et hygiène, de l’abri et de l’éducation des enfants en contexte d’urgence.

D’après l’U.E, la situation humanitaire au Tchad est complexe, les besoins sont importants et davantage de fonds sont nécessaires pour y répondre. Le nombre initial de personnes dans le besoin en 2023 était de 6,9 millions et le nombre mis à jour est de 7,6 millions. L’aide humanitaire de l’UE fournit, entre autres, une protection et une assistance multisectorielle aux personnes déplacées de force, des traitements vitaux pour les enfants sous-alimentés, une assistance alimentaire et une aide pour faire face aux risques environnementaux.

En collaboration avec les autorités locales, l’UE a également réhabilité une piste d’atterrissage dans la ville d’Adré – l’un des principaux points d’entrée pour les personnes fuyant le Soudan – afin de faciliter l’arrivée d’avions transportant du personnel et du fret humanitaires, ainsi que des évacuations médicales.

Visite au Tchad

Au cours de sa visite au Tchad, le Commissaire rencontrera le président, le premier ministre, des ministres et des représentants d’organisations humanitaires internationales, de pays de l’UE, de la Banque mondiale et d’agences des Nations unies. Il rencontrera également les partenaires humanitaires impliqués dans la fourniture d’une aide vitale au Darfour, au Soudan, par le biais d’opérations transfrontalières depuis le Tchad.