Match Tchad vs RCA : le capitaine Ninga Casimir absent

La Fédération tchadienne de football signale l’absence de Ninga Casimir pour le match de ce 05 juin 2024, opposant les Saos du Tchad aux Fauves du Bas-Oubangui.

La République centrafricaine accueille le Tchad ce mercredi 5 juin, dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026, organisé par le trio, Mexique-Canada-Etats-Unis. Initialement prévu à Douala au Cameroun le match de ce jour va se jouer au stade de Oudja, Maroc. Les deux équipes ont tenu leur dernière séance d’entrainement et à la reconnaissance de la pelouse.

La partie tchadienne assure que la préparation s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans heurts, malgré les tracasseries et difficultés constatées çà et là. « Les joueurs sont sereins et déterminés. Aucun signe de malaise ne se fait sentir sur les visages des gamins. », Souligne la Fédération.

Toutefois, il est signalé l’absence du capitaine, Ninga Casimir « Faute de visa ». La FTFA PENSE qu’il « pourra sans nul doute être présent au prochain » à Yaoundé. La fédération signale d’autres absences. « Le jeune Joackim Betina (première présélection) s’est vu refusé le passeport tchadien ». Ce dernier est retourné aux Etats-Unis à partir de N’Djamena.