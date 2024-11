Tchad : 12 millions d’euros de l’AFD pour la lutte contre les inondations à Moundou

Le ministre de l’Eau et de l’Energie Passalé Kanabé Marcelin a reçu à son cabinet ce matin 14 novembre 2024, le responsable équipe Projet Division Eau et Assainissement Philippe Vullien.

Leurs échanges ont essentiellement porté sur des projets de développement portés par l’Agence Française de Développement. Après avoir fait le bilan de l’année 2023, Philippe Vullien a réaffirmé la volonté de l’AFD à poursuivre sa collaboration avec le Tchad.

La question du projet PLIM 1 et 2 – Projet de lutte contre les inondations à Moundou, entré dans sa phase 2 (2024-2028) et subventionné à hauteur de 12 millions d’euros, environ 7,8 milliards de FCFA a été également abordée au cours de la rencontre. Ce projet est porté par le ministère de l’Eau et de l’Energie avec l’appui de l’ONG française Initiative Développement (ID).

Le chef de département en charge de l’Eau et de l’Énergie a manifesté son soutien à toute l’équipe devant conduire ce projet et a souligné l’importance de son extension à d’autres villes du Tchad touchées par les inondations.