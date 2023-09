Tchad : 215 679 enregistrés dans le fichier électoral à N’Djaména

Les opérations d’enrôlement pour la révision du fichier électoral prennent fin à N’Djaména. Les résultats vont au-delà des attentes, se réjouit la cheffe de Mission de la CONOREC pour la ville de N’Djamena.

La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, et de la Famille, Amina Priscille Longoh, par ailleurs cheffe de Mission de la CONOREC pour la ville de N’Djamena a fait une communication/bilan des activités d’enrôlement le 17 septembre 2023. Au cours du point de presse qu’elle a convoqué, la ministre laisse entendre que les résultats vont au déla des attentes malgré les difficultés de divers ordres.

« Pour un objectif de 126 248, nous avons réalisé 215 679, ce qui donne un pourcentage de 170,84% », se réjouit Amina Priscile Longoh.

« L’analyse que nous faisons de ces résultats est que la population de notre cité capitale est consciente des enjeux des consultations référendaires prochaines et des élections qui s’en suivront. »

Elle saisit l’occasion pour remercier et féliciter, toutes celles et tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour l’atteinte de ces résultats. Notamment l’équipe provinciale coordonnée par la déléguée générale du gouvernement près la ville de N’Djamena, les équipes des arrondissements, les agents d’enrôlement et leurs superviseurs, les plateformes de la société civile, les associations des femmes, celles des jeunes, des personnes vivant avec le handicap, ainsi que les partis politiques qui ont apporté un appui décisif dans la sensibilisation et la mobilisation des populations.