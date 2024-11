Tchad : 400 personnes participent à la causerie éducative à la vie familiale

Du 13 au 20 novembre 2024, des séances de causeries éducatives sur la vie familiale et conjugale ont été organisées au Centre de Formation Féminin de Bololo.

C’est une initiative du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, avec l’appui technique et financier de l’UNFPA. Ces activités visaient à informer les époux sur leurs droits et responsabilités, ainsi que sur leur rôle de parents. « De nombreux couples s’engagent dans la vie conjugale sans formation préalable, ce qui entraîne des malentendus et des comportements inappropriés. L’amour, la compréhension et le dialogue sont essentiels pour bâtir un foyer durable. »

Dans son discours de clôture, le directeur de la Promotion du Genre et de l’Équité, Malloum Goni, a souligné que ces causeries éducatives aideront les 400 participants (hommes, femmes et jeunes) des 10 arrondissements à développer leur capacité dans le domaine de l’éducation à la vie familiale et conjugale sur les droits et responsabilités en tant qu’époux et la responsabilité parentale pour une vie conjugale plus harmonieuse.