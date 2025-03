Tchad : après l’élection et les nominations les sénateurs convoqués pour la première séance

C’est officiel, le parlement tchadien a officiellement et définitivement deux chambres, l’Assemblée nationale et le SENAT. Leur siège est également connu, il a été fixé au Palais des Art de la Culture par décret.

Les tout premiers sénateurs sont connus. Quarante-six ont été élus au cours du scrutin du 25 février, dont 43 pour le MPS, 2 sièges pour RNDT Le Réveil et 1 siège pour l’UR. 23 nommés au titre du quota du président de la République dont l’ancien président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi et quelques grands visages de l’ancien gouvernement. Ils sont convoqués le 7 mars le 07 mars 2025 au Palais des Arts et de la Culture pour leur installation.

Les 46 sénateurs élus au terme du scrutin du25 février sont entre autre :

ABAKAR BEN DOGO ;

ABAKAR MALLAH MOURCHA ;

ABAKAR MOUSSA KALLE ;

ABDALLAH DARKALLAH ;

ABDRAMAN ALI MAHAMAT ;

ACHTA SALEH DAMANE ;

ABDELKERIM MAHAMAT ABDELKERIM ;

ABDERAHIM BIREME HAMID ;

ALI MOUSSA TORBO ;

AMOUNA ALI SOUGUI ;

ASSILECK ABDELKERIM ABAKAR ;

AWATIF OUSMAN ALI FADIL ;

BANATA TCHALE ;

BEYOM MALO ADRIEN ;

DAICOUNI BOLLOT BONOBLIM ;

OUMAR IBN DAOUD ;

DJIMASBAYE NANGWOG-NAN ;

DJIMTIBAYE LAPIA NELDJITA ;

DOKI MAHAMAT WAROU ;

FATIME DJADDA KAMPARD ;

FLAVIEN ALI TOBIO ;

GONI AHMAT GONI ;

HALIME BOUYE ;

HASSANE SALINE ;

IBRAHIM WANGLAOUNA FOULLAH ;

ISSAKHA ABAKARI ;

ADRE SALEH KANA ;

KALTOUMA BRAHIM ABDELKERIM ;

KEIMBADJE BETOUDJI DENISE ;

KHADIDJA NASSOUR HASSAN ;

MADIDJIAN PADJA RUTH ;

MAHADI KASSOURE ;

MAHAMAT ADOUM DOUTOUM ;

MAHAMAT ASSILECK ABAKAR ;

MAHAMAT OKI YAYA KEBIR ;

MARIAM AHMAT DJEMIL ;

MARIAM MAHAMAT MOUSSA ;

MARIAM MAHAMAT NOUR ;

MBAIONG MALLOUM NEE RONEL DOUBANGAR ;

MBAIGOLMEM SEBASTIEN ;

PABONG DAGOU ;

PAHIMI PADACKE ALBERT ;

WANDA GNOMON FANGA ;

ZAKARIA MAHAMAT SALEH ;

ZARA DILLO ;

ZARA MOUSSA DARKALLAH

Ceux nommés sur le quota présidentiel :

DJIDDI SALEH KEDELAYE AMNE AL-DJIDEY MOUSSA CHOUA HEMCHI ALI MBANG HADJI WOLI CHARFADINE DICKO HALIME MOUSSA ROZI ISSA MARDO DJABIR ZANOUBA MAHAMAT ADOUM DJIBERT YOUNOUS ABAKAR YOUSSOUF ABDOU LYDIE BEASSEMDA BORKOU LOUISE NGARADOUMRI ORI NDIGUI FLORENCE SHOULBA FOUDA BONGORO THEOPHILE HAROUN KABADI ABDERAMAN KOULAMALLAH ALI HAMDANE IGUEMIR SOULEYMAN MARDO TOUFFA ALI BAHARADINE BRAHIM NDJENON MOGUENA MICHELINE MAHAMAT TOCHI CHIDI AHMAT TAHA MAHAMAT ABDOULAYE