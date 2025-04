Tchad-Cameroun : Pont sur le Logone, 620 mètres à 74 milliards F inauguré ce jour

Les premiers ministres du Cameroun et du Tchad, Joseph Dion Ngute et Allah Maye Halina, inaugurent ce 28 avril 2025 le nouveau pont sur le fleuve Logone.

Le pont de 620 mètres de long, qui s’étire entre la ville camerounaise de Yagoua, dans la région de l’Extrême-Nord, et de Bongor, au Tchad, sera inauguré ce 28 avril 2025. Les travaux de construction de ce pont avaient été officiellement lancés le 27 février 2020 dans la ville tchadienne de Bongor par le chef de l’Etat tchadien, le défunt Maréchal Idriss Déby Itno, avec à ses côtés pour la partie camerounaise, Joseph Dion Ngute, premier ministre chef du gouvernement.

Le pont sur le Logone, construit avec le soutien financier de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement, de l’Union européenne, du gouvernement camerounais, et la collaboration des gouvernements camerounais et tchadien, est un investissement stratégique de plus de 578 millions d’euros. Achevé au bout de cinq ans, l’infrastructure a mis un terme aux dangers et aux contraintes des anciens moyens de transport, ouvrant une nouvelle ère pour les échanges transfrontaliers.

Concrètement, le projet est d’un coût de 74 milliards de FCFA, financé par un prêt de la Banque africaine de développement (BAD) et un don de 40 millions d’euros (26 milliards de FCFA) de l’Union européenne (UE). La partie prêt, sera supportée par les États du Cameroun (58%) et du Tchad (42%).

Le pont facilite non seulement les déplacements des personnes, mais aussi le transport des marchandises, réduisant les coûts logistiques et augmentant les opportunités commerciales. Les producteurs agricoles ainsi que les commerçants des deux rives.

Pour l’heure, selon les statistiques douanières, environ 350 milliards de FCFA de marchandises tchadiennes transitent par le Cameroun chaque année, grâce au corridor routier Douala-Ndjamena. Cette œuvre qui est un appui pour les échanges commerciaux, va sans doute accroître le niveau des échanges économiques entre les deux pays.