Tchad : célébration des résultats du projet des Aires protégées et des écosystèmes fragiles

Le ministre de l’Environnement, Hassan Bakhit Djamous a présidé le 25 novembre, la présentation des résultats globaux marquant la fin du Programme d’Appui à la Gestion Concertée des Aires Protégées et des Ecosystèmes Fragiles du Tchad (APEF).

Au cours de cet événement, des résultats ont été présentés, soulignant les progrès réalisés dans la gestion des aires protégées et la préservation des écosystèmes fragiles du Tchad, notamment dans des sites tels que Zakouma, Sinia-Minia, et la réserve naturelle de l’Ennedi. Ces efforts ont non seulement contribué à la biodiversité, mais aussi soutenu le développement des communautés locales, qui ont joué un rôle clé dans les initiatives de conservation.

Le Coordonnateur du projet APEF, Djadou Moksia, souligné que le programme a permis d’importants progrès dans la préservation du patrimoine naturel du Tchad. « Nous avons renforcé la biodiversité et favorisé un développement durable grâce à la participation active des communautés locales ».

Jarosova Sona, cheffe de section politique, presse et information, a pour sa part rappelé, ler les enjeux liés à la biodiversité du Tchad. Elle a précisé que le pays abrite certaines des dernières populations d’espèces en voie de disparition telles que l’Oryx, l’Addax, la gazelle Damas et le rhinocéros noir, soulignant la richesse inestimable de ses écosystèmes sahariens et sa position unique en Afrique Centrale. « Le Tchad est un lieu incontournable pour la conservation de ces espèces rares et pour le tourisme durable.»

Dans son allocution de fin le ministre Hassan Bakhit Djamous a souligné l’importance de la continuité des efforts de conservation, malgré la fin du programme APEF. « Les résultats que nous célébrons aujourd’hui doivent être pérennisés », a-t-il insisté. Il a lancé un appel aux partenaires traditionnels pour qu’ils poursuivent leur soutien aux initiatives futures, soulignant que la protection des aires protégées et des écosystèmes fragiles nécessite un engagement continu et des investissements stratégiques. « Ensemble, nous pouvons relever les défis de la conservation et offrir aux générations futures un environnement sain et prospère », a-t-il conclu.