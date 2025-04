Tchad : des élèves tués dans l’effondrement d’une salle de classe à Pala

Un évènement tragique survient ce 03 avril 2025 l’école primaire EGTH B. L’effondre d’une salle de classe a causé la mort de plusieurs élèves, plusieurs blessés signalés.

Pala sous le choc. L’école primaire EGTH B, située dans le 1er arrondissement de la ville de Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest a été le théâtre d’une scène de désolation. L’effondrement du mur d’une salle de classe a causé une forte perte en vie humaine d’élèves. De nombres blessés enregistrés. Les victimes sont prises en charge à l’hôpital provincial.

Le premier ministre, Allah-Maye Halina adresse un message de condoléance. « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris l’effondrement d’une salle de classe de l’école primaire EGTH, dans le 1ᵉʳ arrondissement de la ville de Pala, survenu ce jour, 03 avril 2025. Cette tragédie a coûté la vie à plusieurs de nos enfants et a fait de nombreux blessés.

Je déplore ce drame et partage la douleur des familles endeuillées. Au nom du gouvernement et en mon nom propre, je leur adresse mes condoléances les plus attristées. Je souhaite un prompt rétablissement aux élèves blessés ».

La ministre de l’Action sociale, Zara Mahamat Issa assure de son soutien indéfectible aux élèves blessés et à leurs familles. Elle appelle à une mobilisation de toutes les forces pour plus de solidarité et d’actions.