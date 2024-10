Tchad : clôture de l’atelier d’élaboration du document cadre sur la situation des enfants

Après quatre jours de travaux intenses, l’atelier d’élaboration du document cadre sur la situation des enfants et adolescents au Tchad s’est achevé le vendredi 4 octobre 2024 à Koundoul.

Sous la coordination du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, cet atelier visait à produire un document essentiel pour le plaidoyer et la promotion des droits des enfants, en particulier ceux issus des milieux défavorisés. Les participants ont mis en commun leurs expertises pour dresser un état des lieux détaillé des conditions de vie des enfants et adolescents tchadiens.

La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Petite enfance, Apolline Moudelbayé, a souligné la portée stratégique de ce document cadre. « Fondé sur des données objectives, ce document est un outil crucial pour évaluer les efforts réalisés en matière de droits de l’enfant. Il nous permettra d’identifier les obstacles qui subsistent et de proposer des solutions durables pour garantir le bien-être des plus jeunes », a-t-elle déclaré.

Le document met en lumière les privations que subissent de nombreux enfants au Tchad, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé, et à la protection. Il servira également de base pour les prochaines actions de plaidoyer auprès des décideurs politiques et des partenaires internationaux.

L’événement, soutenu par l’UNICEF, a réuni plusieurs experts des ministères sectoriels ainsi que des acteurs engagés dans la protection de l’enfance.