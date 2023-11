Tchad : création d’une coalition pour un ‘’Oui’’ au Référendum constitutionnel

Par décision du 20 novembre 2023, le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, met en place une coalition en charge de l’organisation de la campagne référendaire pour un ‘’Oui’’ au référendum constitutionnel.

Ladite coalition, composée d’un bureau de plus de 30 membres a pour mission de concevoir, de coordonner et mettre en œuvre la campagne référendaire pour le Oui sur l’ensemble du territoire national.Concrètement, elle sera chargée d’établir les directives et orientations générales de la campagne du Oui ; définir les modalités pratiques de la tenue et de l’organisation de la campagne ; proposer des stratégies de mobilisation des fonds; veiller à la réalisation et à la coordination de toutes les activités de la campagne et produire et déposer un rapport général de la campagne.

Les Comités techniques ad ‘hoc, des directions et des sous-directions provinciales sont mis en place par décision du président de la Coalition pour le Oui. La décision précise que les chefs de mission provinciaux désignent les structures des campagnes au niveau départemental et sous-préfectoral. 239 partis politiques et ex politico-militaires qui ont adhéré à cette initiative souligne le premier ministre.

Le budget de l’organisation de la campagne électorale référendaire pour le Oui est pris en charge par la Coalition.