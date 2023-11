Tchad : d’après la Primature Saleh Kebzabo ne s’est pas opposé au retour de Succès Masra

Le conseiller à la Communication et aux médias de la Primature essaye de remettre les pendules à l’heure sur la rumeur accusant le Premier ministre Saleh Kebzabo ne s’opposer à l’accorde principe de Kinshasa visant le retour de Succès Masra.

« Depuis quelques jours, des fausses informations circulent sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp, accusant le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale, Saleh Kebzabo de s’être opposé à l’accord de principe de Kinshasa et au retour au pays du Président des Transformateurs, Succès Masra. »

Le communiqué indique qu’il s’agit desintox fomentées, montées et publiées sous un faux compte attribué chef du gouvernement dans le seul but de : « nuire à sa réputation et saper ses efforts dans le processus de la réconciliation nationale ».

La primature félicite : « toutes les parties impliquées dans la signature de l’accord de principe de Kinshasa qui marque un grand pas pour la démocratie participative au Tchad. »