Tchad : deux cadres du mouvement rebelle CCMSR de retour

Après 20 ans de prise de position, deux cadres du Conseil de Commandement Militaire pour le Salut de la République (CCMSR), sont rentrés au Tchad le 30 avril 2025.

Les responsables de ce mouvement rebelle sont entre autre autres, Diddi Mahamat Issakha Senoussi, commissaire chargé des missions, de la mobilisation et de la sensibilisation, et Issa Ousman Nahar, Commissaire chargé des finances en Europe. Ils ont été accueillis à l’aéroport international Hassan Djamous, par Mahamat Barh Bechir Kindji, conseiller chargé de mission du Médiateur de la République, par ailleurs président de la Commission chargée du retour des politico-militaires et exilés.

Ce dernier a salué le courage des deux cadres du CCMSR, avant de souligner que ce retour s’inscrit dans une démarche de dialogue et de réconciliation nationale, visant à renforcer la cohésion et la stabilité du pays. Il a rappelé l’engagement du Médiateur de la République à favoriser le retour des exilés et des acteurs politico-militaires, dans un esprit de paix et de reconstruction. La politique de la main tendue continue ainsi d’être un pilier majeur de la stratégie nationale pour la consolidation de la paix et la stabilisation du Tchad.

Le service de presse du Médiateur de la République fait savoir que Diddi Mahamat Issakha Senoussi : « s’est dit fier, au nom de son camarade, de regagner leur mère patrie après plus de 20 années de prises de position contre les institutions républicaines pour apporter aujourd’hui leur pierre de construction à notre cher et beau pays.