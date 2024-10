Tchad-France : Mahamat Idriss Deby reçu à l’Élysée par le Emmanuel Macron

Les présidents français et tchadien ont discuté des relations bilatérales et la perspective de leur renforcement ainsi que des questions régionales intéressant les deux pays ont été au menu de cet entretien au sommet.

Arrivé hier à Paris pour participer aux travaux du 19ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Francophonie, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno a été reçu ce jeudi soir par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont fait le tour des questions d’intérêts communs pour les deux pays.

« Mahamat Idriss Deby Itno nourrit des ambitions pour la coopération avec les pays amis en premier lieu la France, coopération qu’il veut voir revitalisée, accrue, étendue au domaine économique et au service de l’amitié entre les deux peuples et du développement de son pays.

Des relations se basant sur des acquis indéniables à consolider mais également des points de vue à harmoniser et réaffirmer avec force notamment sur des questions régionales qu’il s’agisse de la situation dans le Sahel ou encore les nombreux foyers de tension comme le Soudan », souligne le service de communication.

« Les deux pays doivent œuvrer ensemble pour faire bouger les lignes et prêcher la paix, recommande le Président Mahamat Idriss Deby Itno qui marque ainsi sa volonté d’écrire une nouvelle page dans les relations tchado-françaises sur fond d’une volonté manifeste de construire perpétuellement un partenariat d’abord et avant tout bénéfique pour les deux pays à un moment où Paris tente de redéfinir ses relations avec l’Afrique, en insistant sur des partenariats basés sur l’égalité et la coopération économique. »