Tchad : jeunes et experts discutent de l’inclusion entrepreneuriale

Le 22 novembre 2024, des experts et des jeunes entrepreneurs ont échangé à N’Djaména sur les défis et les opportunités de l’entrepreneuriat dans un contexte de développement durable.

Cette édition était placée sous le thème « L’inclusion entrepreneuriale : Défis et Opportunités pour un développement durable et équitable au Tchad.» C’était l’occasion pour les jeunes tchadiens de prendre part à des discussions constructives sur la manière de faire de l’entrepreneuriat un moteur du développement du pays.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abakar Djerma Aumi, a partagé son expérience et son expertise sur le leadership et l’entrepreneuriat. Le mnistre a insisté sur l’importance de ce secteur pour le développement du Tchad, soulignant que l’entrepreneuriat est un levier essentiel pour la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie dans un pays en pleine émergence.

« L’entrepreneuriat est une voie idéale pour notre jeunesse, et il doit être perçu comme un moyen de bâtir un avenir meilleur pour notre nation. C’est à travers l’entrepreneuriat que nous pouvons développer des solutions innovantes adaptées aux besoins du Tchad », a affirmé le Ministre.

Dans son discours, il a également souligné que son département a mis en place un écosystème entrepreneurial inclusif, dont le cœur réside dans le volontariat, afin d’accompagner les jeunes dans leurs projets et leur développement personnel. Selon le ministre, l’entrepreneuriat ne se limite pas à des compétences pratiques, mais repose avant tout sur un état d’esprit solide. « Il faut un mental d’acier pour réussir dans l’entrepreneuriat », a-t-il précisé, exhortant les jeunes à développer leur résilience et leur persévérance.

L’événement a également permis aux participants de s’imprégner des expériences et des enseignements partagés par des experts et des leaders d’opinion sur la gestion d’entreprises, les opportunités de financement, ainsi que sur les aspects fondamentaux du leadership entrepreneurial.