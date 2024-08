Tchad : la Banque mondiale remet 120 motocyclettes au ministère de l’Elevage

La Banque mondiale à travers le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2 Tchad) a remis le 1er août 2024, 120 motocyclettes en appui institutionnel dans les zones couvertes par le projet.

La cérémonie de remise des motos a été présidée par le ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib entouré de ses proches collaborateurs, des cadres du ministère et ceux du PRAPS. Selon le Coordonnateur National du PRAPS-2 Tchad, Yacoub Brahim Djouma, la remise des motos vise à améliorer les conditions de travail des agents de l’administration et plus particulièrement, des agents vaccinateurs afin d’influencer significativement le rendement de services en matière de santé animale.

Conformément aux prescriptions de la Banque mondiale en matière de bonne gouvernance, M. Yacoub Brahim Djouma, a fait savoir que le suivi du matériel remis à chaque bénéficiaire sera assuré.

Tout en soulignant que ces engins vont servir valablement les agents au niveau déconcentré, le Ministre de l’Elevage et de la Production Animale, Pr Abderahim Awat Atteib exhorte les bénéficiaires, à en faire un usage efficient et responsable.

Pr Abderahim Awat Atteib a également exprimé sa gratitude à la Banque mondiale pour ses appuis multiformes, tendant à l’atteinte des objectifs fixés par son Département.