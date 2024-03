Tchad : la marche des médecins de la 24ème promotion interdite

Le ministère de la Sécurité publique a rendu public ce jour, l’arrêté interdisant la marche pacifique des médecins de la 24ème promotion.

« L’organisation de la marche dite pacifique des médecins de la 24ème promotion, programmée pour le samedi 23 mars 2024 est strictement interdite », peut-on lire dans le document. Les motifs de cette interdiction sont entre autres, le non-respect des dispositions de l’article 6 alinéa 6 et l’article 8 de l’Ordonnance N° 011/PR/2023 du 1er août 2023, relative aux manifestations sur la voie publique et le risque de trouble à l’ordre public.

En cas de non-respect des termes de la décision : « les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République, des éventuelles casses, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements », met en garde le ministère en charge de la Sécurité.

Le directeur général de la Police nationale (DGPN), le directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN) et le commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (COM/GNNT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Ces spécialistes de la santé veulent marcher pour pour réclamer l’intégration de tous les médecins chômeurs à la fonction publique à titre exceptionnel et sans délai. D’après leur porte-parole plus de 200 médecins sont actuellement en attente d’intégration.