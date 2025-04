Tchad : la ministre de l’Action sociale au chevet des sinistrés de l’incendie d’Amladoba

La ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Zara Mahamat Issa est arrivée ce matin dans la ville de Bokoro, Chef-lieu du département de Dababa.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’une assistance, au nom du Gouvernement, aux populations de Hadjer Lamis, plus précisément celles du village Amladoba, victimes d’un incendie ayant causé des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels.

La délégation conduite par la ministre Zara Mahamat Issa, assisté du directeur général de l’Action Sociale et de la Solidarité, des députés et cadres de la localité, s’est arrêtée à la Préfecture pour une concertation avec les autorités locales et traditionnelles avant de prendre la route du village Amladoba.