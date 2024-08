Tchad : la ministre de l’Action sociale rencontre les sinistrés du Lycée de Gassi

La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei, s’est rendue mardi au Lycée de Gassi qui accueille temporairement les sinistrés de certains quartiers de la ville de N’Djamena.

L’objectif de cette descente est de constater les conditions de prise en charge et proposer des actions d’urgence pour soulager les ménages et les accueillir au site prévu. La visite a permis aux différentes agences onusiennes et partenaires du Gouvernement de comprendre les points d’urgence et prioritairement l’évacuation des sinistrés au site prévu, pour libérer les salles de classe et permettre la reprise des cours dans les prochaines semaines.

En effet, l’Église Catholique a octroyé un espace au site prévu pour la construction de la Basilique afin d’accueillir, pour un temps, les ménages victimes des inondations. La délégation conduite par la ministre Fatimé Boukar Kossei s’est arrêtée au niveau dudit site pour apprécier l’avancement des aménagements effectués par le Génie militaire.

La cheffe du Département ministériel en charge de l’Action Sociale a saisi cette occasion pour plaider auprès des partenaires humanitaires et bailleurs pour la construction rapide des abris, latrines… en vue de libérer les établissements publics d’ici à la fin de la semaine.