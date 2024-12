Tchad : la ministre de l’Action sociale salue la résilience des personnes vivant avec un handicap

Fatima Boukar Kossei a fait une déclaration relative à la Journée Internationale des Personnes Handicapées (JIPH), célébrée ce 3 décembre.

À l’occasion de l’édition 2024, sous le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », Fatimé Boukar Kossei, ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, rend hommage. Elle salue la résilience de ces personnes face aux défis quotidiens.

Dans sa déclaration, la ministre insiste sur l’importance de la solidarité envers ces individus, qui, malgré les obstacles rencontrés, continuent de démontrer une force exceptionnelle. Elle rappelle que la lutte pour les droits des personnes handicapées n’est pas seulement une question de responsabilité individuelle, mais un devoir collectif.

« Le handicap, qu’il soit physique, mental ou sensoriel, ne doit en aucun cas être un frein à l’épanouissement, à l’autonomie et à la pleine participation de ces personnes dans la société. Au contraire, il doit être l’occasion de repenser les systèmes sociaux, éducatifs, professionnels et sanitaires afin de les rendre plus inclusifs, plus accessibles et plus respectueux de la dignité humaine », déclare la ministre de l’Action sociale.